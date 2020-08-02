Первый запуск спутников связи «Гонец-М» на ракете-носителе «Союз-2.1б» предварительно перенесен на девять дней. Он планируется 29 сентября, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли. Официального подтверждения данной информации нет. Ранее источник говорил, что запуск запланирован на 20 сентября с космодрома Плесецк. В конце февраля гендиректор компании «Спутниковая система «Гонец» Павел Черенков сообщил, что первый запуск спутников связи «Гонец-М» на ракете «Союз-2.1б» запланирован на август-сентябрь. До этого аппараты запускались на конверсионной ракете-носителе «Рокот».