В Израиле прошли массовые антиправительственные акции. Тысячи человек вышли на улицы Иерусалима, Тель-Авива, Кесарии и других городов. Протестующие требовали отправить в отставку правительство Биньямина Нетаньяху, обвиняя его в коррупции и неумелой борьбе с коронавирусом. В целом, вчерашние демонстрации в отличие от предыдущих подобных акций прошли мирно. Полиция задержала 12 человек, не желавших расходиться по окончании согласованного времени — 23 часов, передает Русская служба Би-би-си. 70-летний Нетаньяху — первый в истории страны находящийся у власти лидер, которому предстоит судебный процесс по обвинениям в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Все обвинения он отрицает.