В Москве задержали автора телеграм-канала протестный МГУ Дмитрия Иванова, ожидавшего возле ОВД задержанных на акции

В Москве задержали автора телеграм-канала протестный МГУ Дмитрия Иванова и активистку «бессрочного протеста» Надежду Щетинину. Они ожидали возле отдела полиции по району Хамовники задержанных на московской акции «кормления голубей». Об этом сообщает адвокат проекта ОВД-Инфо Дмитрий Захватов. Поводом для задержания Иванова стало то, что полицейский попросил его поднять пакет, а тот отказался, попросив правоохранителя представиться. На него составили протокол по статье о повторном нарушении правил участия в публичных акциях и оставили в отделении до суда. Как написал активист в своем телеграм-канале, протокол связан с одной из акций, состоявшейся в марте. Надежду Щетинину вскоре отпустили.

Накануне в Москве, как и в других российских городах, прошли акции солидарности с протестующими в Хабаровске. Всего по стране задержали не менее 70 человек, 14 из них в Москве. Одну из задержанных также оставили на ночь в ОВД «Хамовники», несмотря на то, что у нее дома остался двенадцатилетний ребенок.