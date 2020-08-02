Новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon успешно отстыковался от МКС

Новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon успешно отстыковался от Международной космической станции. Расстыковка была осуществлена в автоматическом режиме в 02:45 по Москве. Через 19 часов спускаемый аппарат с астронавтами Дугласом Харли и Робертом Бенкенем должен приводниться в Мексиканском заливе около берегов штата Флорида, передает NASA. Это будет первое приводнение американского спускаемого корабля за последние 45 лет после завершения программы полетов «Аполлонов» в 1975 году.

Новейший пилотируемый корабль Crew Dragon, созданный компанией SpaceX по контракту с НАСА, впервые отправился с экипажем к МКС в конце мая.