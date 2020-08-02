Wildberries фиксирует рост продаж медицинских масок в России в конце июля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца он вырос на 78%. Об этом сообщили РБК в пресс-службе российского онлайн-ретейлера. В московском регионе число заказов одноразовых и медицинские масок увеличилось на 88%. При этом спрос на многоразовые защитные маски снизился на 12%. Также ретейлер отметил снижение цены на эти изделия в интернет-магазине в семь раз: с 31 до почти 4 руб.

При этом Wildberries отмечает снижение спроса на другие средства защиты от инфекций. Так, число заказов на кожные антисептики и дезинфицирующие средства в столице уменьшилось на 20%, на одноразовые перчатки — на 5%.