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04:07, 02 августа 2020

Wildberries фиксирует рост продаж медицинских масок в России в конце июля

Wildberries фиксирует рост продаж медицинских масок в России в конце июля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца он вырос на 78%. Об этом сообщили РБК в пресс-службе российского онлайн-ретейлера. В московском регионе число заказов одноразовых и медицинские масок увеличилось на 88%. При этом спрос на многоразовые защитные маски снизился на 12%. Также ретейлер отметил снижение цены на эти изделия в интернет-магазине в семь раз: с 31 до почти 4 руб.
При этом Wildberries отмечает снижение спроса на другие средства защиты от инфекций. Так, число заказов на кожные антисептики и дезинфицирующие средства в столице уменьшилось на 20%, на одноразовые перчатки — на 5%.



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