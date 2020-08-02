The Washington Post пишет об отсутствии у президента США стратегического подхода к ведению дел с Россией

Газета The Washington Post пишет об отсутствии у президента США Дональда Трампа стратегического подхода к ведению дел с Россией. Это маскируют разногласия американского лидера с представителями его администрации, пишет издание со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника вашингтонской администрации, который говорил на условиях конфиденциальности. По его словам, Трамп подрывает внешнюю политику США и не проводит последовательную политику по отношению к Москве. Из-за этого многие эксперты называют работу нынешней администрации по данному направлению «тактическими ответами» на действия Кремля, указал бывший чиновник.
2020-08-02T04:06:51+03:00
2020-08-02T04:06:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 02 августа 2020
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