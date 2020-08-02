Потепление ожидается на следующей неделе в европейской части России. В среду температура воздуха превысит норму на 1-2 градуса, а с четверга — на 3, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, анонсировав возвращение «настоящего лета». Это, по его словам, касается почти всей европейской территории страны. Только в Астраханской и Волгоградской областях, на востоке Ставрополья — на 1-2 градуса ниже нормы. По словам Вильфанда, в Москве температура будет стремиться к 30-градусной отметке уже в среду, а в четверг ее преодолеет. Такой температурный режим сохранится в столице до конца рабочей недели. Уже с понедельника в Москве будет солнечно и менее дождливо, добавил глава Гидромета.