Водителей автобусов, на которых не установлены тахографы, начнут штрафовать. Наказание за отсутствие регистратора скорости, режима труда и отдыха членов экипажа составит от 3 до 5 тысяч рублей. Пока что мера распространяется только на автобусы, массой менее 5 тонн, принадлежащие физическому лицу. Обязательная установка тахографов на транспортные средства поэтапно вводится с 2014 года. На данный момент их наличие необходимо в основном на некоторых видах автобусов и грузовиков, в зависимости от их массы и экологического класса. Планируется, что с 2022 года такие приборы также должны быть на всех автомобилях категории М2 (то есть имеющих более восьми пассажирских мест), которые используются для перевозки членов многодетных семей.