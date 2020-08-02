Водителей автобусов, на которых не установлены тахографы, начнут штрафовать. Наказание за отсутствие регистратора скорости, режима труда и отдыха членов экипажа составит от 3 до 5 тысяч рублей. Пока что мера распространяется только на автобусы, массой менее 5 тонн, принадлежащие физическому лицу. Обязательная установка тахографов на транспортные средства поэтапно вводится с 2014 года. На данный момент их наличие необходимо в основном на некоторых видах автобусов и грузовиков, в зависимости от их массы и экологического класса. Планируется, что с 2022 года такие приборы также должны быть на всех автомобилях категории М2 (то есть имеющих более восьми пассажирских мест), которые используются для перевозки членов многодетных семей.
2020-08-02T03:11:36+03:00
2020-08-02T03:11:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:11, 02 августа 2020
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