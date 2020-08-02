Американский космический корабль Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС

Американский космический корабль Crew Dragon c астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю. Трансляцию на своем сайте ведет NASA. Команда на начало отстыковки была дана в 2.30 мск. Планируется, что путь Crew Dragon до Земли займет 19 часов. Корабль должен приводниться в Атлантическом океане у побережья Флориды.