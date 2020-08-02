Американский космический корабль Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС

Американский космический корабль Crew Dragon c астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю. Трансляцию на своем сайте ведет NASA. Команда на начало отстыковки была дана в 2.30 мск. Планируется, что путь Crew Dragon до Земли займет 19 часов. Корабль должен приводниться в Атлантическом океане у побережья Флориды.
2020-08-02T03:10:52+03:00
2020-08-02T03:10:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2685773-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:10, 02 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)