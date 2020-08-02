Роскосмос пообещал в начале будущего года объявить имена участников туристического полета на МКС

Роскосмос пообещал в начале будущего года объявить имена участников туристического полета на Международную космическую станцию. Согласно договору с компанией SpaceAdventures запуск с участием двух туристов запланирован на конец 2021 года, говорится в сообщении госкорпорации в Twitter. Отмечается, что переговоры по отправке туристов на борт МКС ведутся еще с рядом американских компаний.

В начале июля «РИА новости» сообщили, что космические туристы заключили контракты с российским представительством Space Adventures, которая специализируется на частных полетах в космос. Тогда говорилось, что речь идет о двоих туристах, которые отправятся к МКС на российском космическом корабле «Союз» в 2021 году.