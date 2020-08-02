Адвокат Эльман Пашаев заявил о наличии «козыря», доказывающего невиновность Михаила Ефремова в смертельном ДТП

Адвокат Эльман Пашаев заявил о наличии «козыря», доказывающего невиновность Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП. Однако он не намерен выдавать его сразу. При этом Пашаев заявил, что не собирается заниматься фальсификацией. «Там как минимум везде были камеры», — пояснил он в интервью «Газете.ру». По его словам, вокруг этого дела очень много «фантазий», которые не соответствуют действительности.

ДТП с участием известного артиста произошло 8 июня. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Его водитель Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Суд отправил его под домашний арест.