Движение по ряду улиц в Москве будет ограничено. Это связано с проведением различных мероприятий в честь Дня Воздушно-десантных войск. Сегодня эти войска Вооруженнных сил России

отмечают 90 лет со дня основания. С 6 до 16 часов будут перекрыты Ильинка и Васильевский спуск, а с 8 до 10 утра улица Советской Армии, на которой находятся Театр Российской армии и Центральный музей Вооруженных сил. Кроме того, еще ряд улиц будут перекрыты в первой половине дня на время проведения Московского полумарафона.