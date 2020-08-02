ЕК отказала в финансовой поддержке польским городам, заявившим, что их территории «свободны от идеологии ЛГБТ»

Еврокомиссия отказала в финансовой поддержке шести польским городам, чьи власти ранее заявили, что их территории «свободны от идеологии ЛГБТ». В заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном в твиттере, говорится, что «европейские соглашения исходят из свободы каждого человека быть тем, кто он есть, жить там, где ему нравится, любить того, кого он хочет любить, и стремиться к тому, к чему он хочет стремиться». Как передает CNN, к настоящему времени несколько европейских городов заявили о разрыве дружественных отношений с польскими городами, заявившими о неприятии ЛГБТ-сообщества.