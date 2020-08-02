Microsoft приостановила переговоры о покупке TikTok. Американская компания передумала из-за негативного отношения к этой социальной сети президента США Дональда Трампа, пишет газета The Wall Street Journal. Однако источники отмечают, что переговоры могут возобновиться после того, как Белый дом разъяснит свою позицию по данному вопросу. Как указывает издание, в течение последних недель администрация США давала понять, что предпочтет, чтобы американское подразделение TikTok перешло под контроль именно американской компании.

По информации Bloomberg, Трамп намерен вынудить китайскую компанию ByteDance отказаться от доли в TikTok, чтобы она не смогла контролировать работу соцсети в стране. Накануне сообщалось, что президент решил запретить TikTok.