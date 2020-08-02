В Коми 11 вагонов грузового поезда с углем сошли с рельсов. Пострадавших нет. Как сообщает пресс-служба Северной железной дороги, авария произошла минувшим вечером у станции Иоссер Княжпогостского района на двухпутном неэлектрифицированном участке железной дороги. Отмечается, что угрозы экологии нет. К месту происшествия направлены восстановительные поезда. В связи с происшествием предполагается задержка на 2-3 часа двух пассажирских поездов Москва— Воркута и Сыктывкар — Усинск.