В Коми 11 вагонов грузового поезда с углем сошли с рельсов. Пострадавших нет. Как сообщает пресс-служба Северной железной дороги, авария произошла минувшим вечером у станции Иоссер Княжпогостского района на двухпутном неэлектрифицированном участке железной дороги. Отмечается, что угрозы экологии нет. К месту происшествия направлены восстановительные поезда. В связи с происшествием предполагается задержка на 2-3 часа двух пассажирских поездов Москва— Воркута и Сыктывкар — Усинск.
2020-08-02T02:05:03+03:00
2020-08-02T02:05:03+03:00
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02:05, 02 августа 2020
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