Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в штате Флорида из-за приближения урагана «Исайя». Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Отмечается, что это решение уполномочивает профильные ведомства координировать все усилия по оказанию неотложной помощи для облегчения трудностей и страданий местного населения. Кроме того, Федеральное агентство по ЧС может мобилизовать по своему усмотрению оборудование и ресурсы для смягчения последствий урагана. По информации Национального центра по контролю за ураганами, «Исайя» достигнет Флориды этим вечером. Ураган принесет с собой сильные осадки, в результате чего могут возникнуть локальные подтопления.
2020-08-02T01:07:39+03:00
2020-08-02T01:07:39+03:00
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01:07, 02 августа 2020
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