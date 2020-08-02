Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в штате Флорида из-за приближения урагана «Исайя». Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Отмечается, что это решение уполномочивает профильные ведомства координировать все усилия по оказанию неотложной помощи для облегчения трудностей и страданий местного населения. Кроме того, Федеральное агентство по ЧС может мобилизовать по своему усмотрению оборудование и ресурсы для смягчения последствий урагана. По информации Национального центра по контролю за ураганами, «Исайя» достигнет Флориды этим вечером. Ураган принесет с собой сильные осадки, в результате чего могут возникнуть локальные подтопления.