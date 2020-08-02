Роскосмос объявил о намерении отправить на МКС двух космических туристов в конце 2021 года. Их имена будут озвучены в начале следующего года, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Запуск состоится согласно договору с американской компанией Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме.

В Роскосмосе также сообщили, что госкорпорация ведет переговоры еще с рядом американских компаний по отправке туристов на МКС.