РИА Новости узнало об отказе Черногории пускать россиян. Об этом сообщил агентству источник в руководстве Национального координационного совета по инфекционным заболеваниям при правительстве балканского государства. Отмечается, что еще в понедельник Министерство туризма предлагало властям страны открыть границы для граждан России, закрытые из-за COVID-19. Ожидалось, что соответствующее решение будет принято 1 августа. На днях Европа снова отказалась открывать границы для российских туристов. Как уточняется на сайте Совета ЕС, основным критерием для восстановления сообщения остается ситуация с количеством новых заражений коронавирусом — она должна быть на аналогичном уровне или лучше, чем в ЕС.
2020-08-02T01:06:11+03:00
2020-08-02T01:06:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 02 августа 2020
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