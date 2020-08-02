РИА Новости узнало об отказе Черногории пускать россиян. Об этом сообщил агентству источник в руководстве Национального координационного совета по инфекционным заболеваниям при правительстве балканского государства. Отмечается, что еще в понедельник Министерство туризма предлагало властям страны открыть границы для граждан России, закрытые из-за COVID-19. Ожидалось, что соответствующее решение будет принято 1 августа. На днях Европа снова отказалась открывать границы для российских туристов. Как уточняется на сайте Совета ЕС, основным критерием для восстановления сообщения остается ситуация с количеством новых заражений коронавирусом — она должна быть на аналогичном уровне или лучше, чем в ЕС.