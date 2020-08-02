В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом. Этот показатель остается в столице на одном уровне в течение последних полутора недель. При этом число новых случаев заражения за тот же период увеличивается. Накануне суточный показатель составил 690 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии составило 4485, заразились свыше 242 тысяч человек, 180,5 тысяч из них выздоровели.