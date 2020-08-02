В Белоруссии арестованы задержанные ранее 33 россиянина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Следственного комитета Ивана Носкевича. Президент Александр Лукашенко заявил, что эти люди стали первыми из примерно 200 человек, которых запланировали «перебросить» для дестабилизации ситуации в республике. При этом белорусский лидер попросил аккуратно с ними обращаться, потому что разбираться, по его мнению, надо с теми, кто давал приказы.

Группа россиян из 32 человек была задержана в минувшую среду в санатории под Минском, еще один — на юге страны. Белорусские спецслужбы утверждают, что задержанные являются бойцами ЧВК Вагнера, которые прибыли для дестабилизации ситуации в преддверии президентских выборов.