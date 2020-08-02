Первый частный космический корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА на борту должен вернуться на Землю сегодня

При этом есть опасения, что посадке на воду может помешать ураган.

По планам НАСА, приводнение капсулы с астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенкеном произойдет в Атлантическом океане около 22 часов по московскому времени, сообщает РИА «Новости».

Ранее Национальный центр наблюдения за ураганами США оповестил НАСА о приближении к восточному побережью Флориды урагана «Исаиас». Стихия несет сильный ветер и обильные осадки, но пока неизвестно, заденет ли ураган зоны расчетного приводнения космического корабля. Решение о возвращении или не возвращении Crew Dragon должно быть принято за три часа до планируемой отстыковки. При этом астронавты заверили, что готовы к сложной посадке.

Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществляемым с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей.

В NASA отмечают, что этот полет является последним крупным испытанием корабля Crew Dragon перед его сертификацией. В последствии он сможет осуществлять регулярные коммерческие пилотируемые полеты на МКС.