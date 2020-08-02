Z Архив новостей новости
5 2 6 603
00:04, 02 августа 2020

Первый частный космический корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА на борту должен вернуться на Землю сегодня

При этом есть опасения, что посадке на воду может помешать ураган.

По планам НАСА, приводнение капсулы с астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенкеном произойдет в Атлантическом океане около 22 часов по московскому времени, сообщает РИА «Новости».

Ранее Национальный центр наблюдения за ураганами США оповестил НАСА о приближении к восточному побережью Флориды урагана «Исаиас». Стихия несет сильный ветер и обильные осадки, но пока неизвестно, заденет ли ураган зоны расчетного приводнения космического корабля. Решение о возвращении или не возвращении Crew Dragon должно быть принято за три часа до планируемой отстыковки. При этом астронавты заверили, что готовы к сложной посадке.

Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществляемым с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей.

В NASA отмечают, что этот полет является последним крупным испытанием корабля Crew Dragon перед его сертификацией. В последствии он сможет осуществлять регулярные коммерческие пилотируемые полеты на МКС.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Интервью Рикошет

Карина Орлова гость: Карина Орлова журналист «Эха Москвы» в Вашингтоне

Новая волна протестов в США: что требуют мэры от Конгресса? 3293595

5 168 6 15215 28.07
#слушать 12:36 $скачать 2.9 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Что отличает хорошую новость от плохой Итак. Польша считает необходимым прятать свои вооружения от России. Следовательно, эти вооружения предназначены против России, которую Польша считает своим врагом…

5 109 6 10756 29.07
Новости

Польская комиссия по повторному расследованию катастрофы самолета Качиньского: в ТУ-154 заложили тротил Это произошло во время ремонта в России…

5 66 6 25151
Блоги

Алексей Мельников публицист

Высокий уровень союзных отношений Можете себе представить, что, например, накануне выборов в Канаде, власти этой страны задержали группу американских коммандос, объявив, что США готовились организовать в этой стране беспорядки?..

5 76 6 10165 29.07
Блоги

Видео дня

+ Хабаровск. ВСЯ колонна за 5 минут. Шествие 1 августа Хабаровск. ВСЯ колонна за 5 минут. Шествие 1 августа В Хабаровске под проливным дождём прошла четвертая массовая акция в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала….

5 75 6 10404 01.08
8читать ;смотреть
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Уголовка против Галяминой нужна, чтобы не дать ей баллотироваться Точно так же можно закрыть дорогу на выборы другим политикам и активистам, дав им сперва административные штрафы за пикеты или митинги, а потом вменив «дадинскую» статью…

5 71 6 9979 01.08
Блоги

Лев Симкин профессор, доктор юридических наук

«А что, если б мы победили?» Возможно, я ошибаюсь, но у меня иной раз складывается такое впечатление, что у ниспровергателей нынешних устоев не более четкое представление о том, как они будут строить ту самую прекрасную Россию будущего…

5 67 6 9908 31.07
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Сталинские палачи: невиновны и анонимны За двадцать путинских лет общество разучилось задавать вопросы, потеряло преемственность в запросе исторической справедливости. Ну, кому сейчас интересен Сталин!..

5 166 6 27400 30.07
Блоги

Карина Орлова журналист

Выборы не перенесет, но результаты не признает: что стоит за скандальными заявлениями Трампа Сценарий, при котором военные будут (если будут) насильно извлекать Трампа из Белого Дома, все больше и больше выглядит как очень вероятный…

5 284 6 46906 31.07
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Без участия Олега Мандрыкина выборы губернатора Архангельской области нелегитимны Дело дошло до того, что врио губернатора Александр Цыбульский лично звонит депутатам, которые подписались за Олега Мандрыкина и говорит: ты чего это подписался за кандидата от оппозиции?..

5 37 6 7312 28.07
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

+ Сложная ситуация Сложная ситуация Несмотря на конкретные задокументированные призывы, более пристальное слежение за чернокожими в музеях — это чистейший расизм. Ну действительно же, нельзя по одному преступнику о всей расе судить. Это неправильно…

5 171 6 38631 27.07
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Хабаровский майдан или нарисованный шайтан? Нет, розовые слоны Все проходило очень мирно, но в какой-то момент ситуация вышла из под контроля. Её грамотно раскачали, используя недовольство украинцев и жителей Киева…

5 132 6 29993 28.07
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Зеленский фантазирует, а Путин его троллит Путин остался при своей позиции и своих боевиках, а Зеленский с ничего не стоящей бумагой и ослеплённой собственной армией…

5 187 6 45629 27.07
Интервью В круге СВЕТА

Геннадий Онищенко гость: Геннадий Онищенко депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России

Коронавирус и вторая волна. Страхи Всемирной Организации Здравоохранения Надеюсь, что в сентябре хотя бы треть нашего населения снова будут в масках. И это правильно. Это эффективно, это безболезненно и это показатель культуры здоровья…

5 23 6 5654 28.07
#слушать 50:02 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Блоги

Леонид Гозман политик

Дочь солдата У них есть деньги на все. На бессмысленные парады на земле, на воде и в воздухе, на храм Вооруженных Сил, на мультфильмы о ракетах. Но у них нет денег, чтобы спасти ребенка своего солдата!..

5 207 6 52057 29.07
Блоги

Алексей Нечаев основатель партии «Новые люди»

Хабаровску нужен не партийный, а местный губернатор Если новый губернатор не будет столичным варягом и сможет предложить решение хотя бы этих пяти проблем, то хабаровчане проникнутся к нему уважением. Не меньшим, чем к Фургалу…

5 88 6 22989 29.07

Популярное за неделю

Новости

Полиция Хабаровска впервые попыталась воспрепятствовать шествию сторонников экс-губернатора Сергея Фургала Акция завершилась задержанием двоих активистов…

5 9 6 37385
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко не знает, что силовики предают первыми. У него просто никогда не было этого опыта. А я неоднократно наблюдал, как ведут себя во всех сложных и корявых ситуациях силовики…

5 65 6 121020 29.07
#слушать 50:32 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование

28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 6 6 2590 28.07
Блоги

Елена Лукьянова доктор юридических наук

Что не так с отрешением от должности Сергея Фургала? По закону отрешение Фургала от должности по основанию утраты доверия невозможно. Ведь он не был уличен в коррупции, не был замешан в конфликте интересов, у него не нашли счетов и вкладов в иностранных банках…

5 196 6 360577 26.07
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

+ Про Дегтярева и выборы в Белоруссии Про Дегтярева и выборы в Белоруссии Почему Путин отправил Дегтярева в Хабаровск? Что ждет Лукашенко на выборах? Грозит ли нам деноминация рубля? И спонсирую ли я Дудя?..

5 39 6 77070 28.07
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8654231
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4576579

Сегодня в эфире