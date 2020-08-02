В России сегодня отмечают день ВДВ

По этому случаю в разных городах страны на намечен целый ряд мероприятий.

У Воздушно-Десантных Войск сегодня юбилей. Первая часть этого рода вооружённых сил появилась ровно девяносто лет назад. В связи с этим, в Москве праздничные мероприятия начнутся с возложения цветов у памятника погибшим десантникам на Суворовской площади. Затем будет крёстный ход по улице Ильинке и Красной площади, который закончится молебном. Там же ожидаются показательные выступления роты почетного караула, плац-концерт сводного военного оркестра ВДВ и многое другое.



В уже привычной программе, которая мало меняется из года в год, на этот раз отсутствует большой музыкальный концерт на Васильевском спуске. Как передаёт телеканал 360, этим летом выступления отменили из-за эпидемии коронавируса.

По этой же причине праздничные мероприятия сегодня не состоятся и во многих других городах, например, в Абакане, Кемерово, Краснодаре и Тюмени.

Помимо России, 2 августа день ВДВ отмечают также в Белоруссии и Казахстане.