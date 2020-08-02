В российских городах продолжаются протестные акции против поправок к Конституции и в поддержку жителей Хабаровска

В нескольких российских городах продолжаются протестные акции против поправок к Конституции, а также в поддержку жителей Хабаровска.

По своему масштабу митинги уступают тем, что проходили накануне по всей стране. Тем не менее, в Волгограде активисты намерены уже во второй день подряд выйти в поддержку протестов в Хабаровске, где жители выступают в защиту арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. И это при том, что на днях городской штаб оппозиционера Алексея Навального сообщал о предостережении прокуратуры о несогласованности акции с властями. Впрочем, накануне на одну из площадей Волгограда вышли несколько десятков человек.

В Нижнем Новгороде и Нальчике, в свою очередь, активисты кампании «Нет» намерены продолжить сбор подписей под иском в суд об отмене всенародного голосования по поправкам к Конституции. В середине июля аналогичный сбор в Москве перерос в стихийное шествие и закончился задержаниями. По данным полиции, было задержано свыше 130 человек.

Накануне протестные акции в поддержку жителей Хабаровска прошли, в том числе, в Москве и Санкт-Петербурге и также закончились задержаниями.