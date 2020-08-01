«Арсенал» стал 14-кратным обладателем Кубка Англии по футболу

В финале лондонский клуб обыграл «Челси» со счетом 2:1. Матч на стадионе «Уэмбли» из-за пандемии коронавируса проходил при пустых трибунах. Благодаря этой победе"Арсенал" обеспечил себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне.