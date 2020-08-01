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23:06, 01 августа 2020

После открытия границы с Россией всего за несколько часов в Абхазию въехали несколько тысяч российских граждан

Во всяком случае, так утверждает замглавы Службы госбезопасности самопровозглашенной республики Рустам Латипов. В интервью РИА он уточнил, что большая часть прибывших — это туристы. Взаимные ограничения по пересечению границы, введенные из-за коронавируса, Москва и Сухуми отменили с сегодняшнего дня.



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