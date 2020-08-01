Все задержанные в конце июля в Белоруссии 33 россиянина, отправлены под стражу

Об этом, как передает госагентство БелТА, сообщил глава Следственного комитета страны Иван Носкевич. По его словам, практически все они имеют серьезное боевое прошлое, воевали на востоке Украины и принадлежат к ЧВК «Вагнер». По словам главы ведомства, большая часть обстоятельств по данному делу являются следственной тайной, а само дело будет расследоваться по статье о приготовлении к массовым беспорядкам. При этом президент страны Александр Лукашенко потребовал от силовиков аккуратного обращения с задержанными, т.к., по его словам, это солдаты, которые выполняли приказ, а разбираться в ситуации надо с теми, кто приказы отдавал. Белорусские спецслужбы утверждают, что российские наемники прибыли для дестабилизации ситуации в преддверии президентских выборов.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на митинге призвала своих сторонников преодолеть страх и думать о будущем.

Александр Лукашенко должен отказаться от участия в президентских выборах и снять свою кандидатуру, — считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Переизбрание Лукашенко на новый срок может привести к осложнению ситуации в республике, — полагает Жириновский. По мнению Жириновского, силовые структуры скоро откажутся поддерживать Лукашенко.