Российская Премьер-лига подвела итоги завершившегося сезона

В голосовании за лучших по итогам сезона принимали участие капитаны и тренеры 16 команд Премьер Лиги, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также представители СМИ.

Победителем в номинации тренер сезона стал Сергей Семак, под руководством которого «Зенит» защитил чемпионский титул в РПЛ и выиграл Кубок России. Лучшим игроком Чемпионата стал форвард Зенита Артем Дзюба.

А вот с лучшим бомбардиром турнира вышла путаница. РПЛ объявила, что победителями в этой номинации стали Дзюба и его одноклубник Сердар Азмун. Оба футболиста забили по 17 голов. При этом, при равном количество мячей, вычитаются голы, забитые с пенальти. У Дзюбы таковых было 7, а у Азмуна – всего 1. Так что лучшим бомбардиром, согласно регламенту, должен был стать иранец.

Форвард Джордже Деспотович, выступая за «Оренбург», отметился лучшим голом в Чемпионате. Нападающий забил его в ворота «Ахмата» эффектным ударом через себя.