Граждане РФ, которые будут приезжают в Швейцарию, обязаны пройти 10-дневный карантин по месту жительства

Об этом ТАСС рассказали в посольстве Конфедерации в Москве. Таким образом там прокомментировали сообщения о возобновлении с 15 августа авиасообщения между Россией и Швейцарией. В посольстве пояснили, что Россия остается в группе стран с высоким риском заражения коронавирусом. Кроме того, пока Швейцарию смогут посещать только граждане, имеющие там вид на жительство. Въезд для туристов из России пока в Швейцарию закрыт, — отметили в дипмиссии.
2020-08-01T22:05:36+03:00
2020-08-01T22:05:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:05, 01 августа 2020
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