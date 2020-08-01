Граждане РФ, которые будут приезжают в Швейцарию, обязаны пройти 10-дневный карантин по месту жительства

Об этом ТАСС рассказали в посольстве Конфедерации в Москве. Таким образом там прокомментировали сообщения о возобновлении с 15 августа авиасообщения между Россией и Швейцарией. В посольстве пояснили, что Россия остается в группе стран с высоким риском заражения коронавирусом. Кроме того, пока Швейцарию смогут посещать только граждане, имеющие там вид на жительство. Въезд для туристов из России пока в Швейцарию закрыт, — отметили в дипмиссии.