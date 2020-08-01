Белорусская прокуратура санкционировала арест 33-х граждан России, задержанных на территории страны

Об этом после встречи с президентом страны Александром Лукашенко госагентству БЕЛТА сообщил председатель Следственного комитета республики Иван Носкевич. По его словам, дело расследуется по статье о приготовление к массовым беспорядкам. Александр Лукашенко заявил, что Минск готов к взаимодействию с Москвой по делу о задержанных в Минске россиянах, которых белорусская сторона считает наемниками ЧВК «Вагнер» По его словам, задержанные россияне не собирались лететь в Стамбул, как утверждали в Москве а в Минск прибыла только первая группа из 200 человек, которых планировали к переброске в страну. На встрече с председателем КГБ Валерием Вакульчиком и главой Следственного комитета Иваном Носкевичем президент Белоруссии поручил правоохранителям обращаться с задержанными аккуратно. По его словам, это солдаты: им приказали — они пошли. «Разбираться надо с теми, кто им приказывал, кто их сюда посылал», — сказал Лукашенко.

Между тем, глава СВР России Сергей Нарышкин уверен, что инцидент с задержанием россиян в Белоруссии в ближайшее время будет исчерпан.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока не располагают полной информацией об инциденте, в том числе о каких-либо противоправных действиях, которые послужили причиной задержания граждан России.