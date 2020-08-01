Арт-объект в сквере Екатеринбурга, который напоминал о прошлогодних протестах, не простоял и суток

Арт-объект в сквере Екатеринбурга, напоминающий поваленный забор, который напоминал о прошлогодних протестах, не простоял и суток. Об этом «Эху Москвы» рассказала журналист портала Е1 Викторию Чулюкина. Между тем, по плану арт-объект должен был простоять до 27 августа.