Арт-объект в сквере Екатеринбурга, который напоминал о прошлогодних протестах, не простоял и суток

Арт-объект в сквере Екатеринбурга, напоминающий поваленный забор, который напоминал о прошлогодних протестах, не простоял и суток. Об этом «Эху Москвы» рассказала журналист портала Е1 Викторию Чулюкина. Между тем, по плану арт-объект должен был простоять до 27 августа.
2020-08-01T21:05:12+03:00
2020-08-01T21:05:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2685697-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Эксклюзив Эха 21:05, 01 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)