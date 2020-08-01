В отношении 33-х задержанных в Белоруссии россиян избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу СК Белоруссии. В Минске задержанных называют боевиками российской ЧВК «Вагнер», которые, якобы, планировали дестабилизировать обстановку в стране перед президентскими выборами.

Александр Лукашенко должен отказаться от участия в президентских выборах и снять свою кандидатуру, — считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Переизбрание Лукашенко на новый срок может привести к осложнению ситуации в республике, — полагает Жириновский. По мнению Жириновского, силовые структуры скоро откажутся поддерживать Лукашенко.