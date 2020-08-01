По сведениям агентства Bloomberg, несмотря на обеспокоенность митингами в Хабаровске, Кремль не намерен применять силовой сценарий для их прекращения. По словам одного из собеседников агентства, подключение силовых структур к подавлению демонстраций может спровоцировать еще более мощный политический кризис. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пока эту информацию не комментировал. Протесты в поддержку Фургала не прекращаются в Хабаровске с 11 июля.