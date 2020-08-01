Вице-спикер хабаровской краевой думы негативно относится к законопроекту, запрещающему Дегтяреву стать губернатором

Вице-спикер Законодательной думы Хабаровского края Сергей Зюбр негативно относится к законопроекту депутата Петра Емельянова о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я отношусь негативно. Я считаю, что в любом субъекте должны работать профессионалы, это самое главное», — сказал он.

С.Зюбр отметил, что по регламенту этот законопроект рассмотреть нельзя. «Емельянов внес изменение в устав, а изменение в устав у нас может вносить губернатор, председатель или одна треть депутатов Законодательной думы. В соответствии с регламентом данный законопроект не может быть рассмотрен», — заявил он.

С.Зюбр подчеркнул, что фракция ЛДПР будет поддерживать врио губернатора края Михаила Дегтярева «во всех направлениях, которые развивают Хабаровский край».