Первые туристы из России приехали в Абхазию уже через несколько часов после открытия границы

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента гильдии отельеров Абхазии Астамыра Ахбу. По его словам, россияне приехали на отдых в Гагрский и Гудаутский районы и заселяются в отелях и частных гостевых домах. Между тем, в Абхазии за сутки, по данным местного оперативного штаба, зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных заболевших увеличилось до 98. Три человека умерли. Как передает ИФ, министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия заверил, что заболевши ронавирусом российские туристы будут оправлены на лечение в Россию, при этом первоначальную неотложную помощь заразившимся будут оказывать абхазские медики.