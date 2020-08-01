Белоруссия готова взаимодействовать с Россией по делу о задержанных в Минске россиянах

Об этом на встрече с главами КГБ и СК заявил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит госагентство БЕЛТА, более тридцати россиян, задержанных в республике, всего лишь – первая группа из 180-200 человек, которых планировалось забросить в страну. Белорусский лидер также выразил уверенность, что конечной целью граждан России был не Стамбул, как это утверждали в Москве. «На вранье мы политику не построим», — добавил президент Белоруссии. В Минске убеждены, что задержанные граждане России – бойцы ЧВК «Вагнер».