В Дагестане районного судью заподозрили в подделке документов с целью оправдания начальника отдела полиции

В отношении судьи возбуждено дело, сообщает МБХ Медиа.

По версии следствия, зимой 2017 года судья изготовил подложные листы протоколов судебных заседаний и заменил их.

Дело касалось начальника отдела полиции ОМВД России по Ахтынскому району. Которого обвиняли в том, что он, будучи пьяным, оскорбил и избил своего подчиненного. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета республики Дагестан.

«Несмотря на установленные в ходе судебного разбирательства обстоятельства вины подсудимого, судья по результатам рассмотрения уголовного дела постановил оправдательный приговор», — сообщается на сайте республиканского Следственного комитета.

Впоследствии приговор полицейскому был обжалован прокурором по причине того, что выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела.

В отношении судьи возбудили дело по статье служебный подлог, вызвавший существенное нарушение прав и законных интересов граждан.