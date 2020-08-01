В Екатеринбурге в сквере у театра драмы установили арт-объект «Скажи это делом» в виде упавшего забора

Об этом сообщает местное издание It’s My City. Спустя два часа установленный банком «Точка» арт-объект демонтировали.

По сведениям издания, демонтажом занимается бывший сотрудник администрации Екатеринбурга и частный предприниматель Сергей Новгородов. Представители банка утверждают, что демонтаж незаконен: на размещение конструкции есть все разрешающие документы. Но приехавшая на место полиция останавливать процесс не стала. В мэрии города комментировать событие не стали.

В мае 2019 года местные жители, протестовавшие против постройки храма на этом месте, снесли забор, поставленный мэрией. После четырех дней протестов и опроса горожан строительство храма перенесли.