Четырехлетний ребенок пропал в Чеховском районе Подмосковья

Как передает ТАСС, полиция проверяет версию о похищении. Последний раз ребенка видели с неизвестной женщиной в районе садоводческого товарищества «Чеховское». Организованы поиски, к которым привлечены волонтеры и спасатели
2020-08-01T19:32:50+03:00
2020-08-01T19:32:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 01 августа 2020
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