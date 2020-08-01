Авторы сериала «Хватит!»: Каждая 5-я женщина и каждый 13-й мужчина столкнулись с сексуальным насилием в детстве

«Каждая 5-я женщина и каждый 13-й мужчина столкнулись с сексуальным насилием в детстве». Об этом телеканалу Дождь» рассказали авторы документального сериала «Хватит!» Ирина Сосновая и журналистка Анастасия Настя Красильникова. Сериал выходит этом месяце на видеосервисе Start.