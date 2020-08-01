Во Франции возобновляют расследование по делу об изнасиловании, в котором обвиняют актера Жерара Депардье

Об этом со ссылкой на источник в прокуратуре сообщает France-Press.

Запрос в прокуратуру Парижа был направлен после того, как 20-летняя актриса, имя которой не сообщается, вновь обратилась в правоохранительные органы. Ранее она же уже писала заявление на Депардье в 2018-м году, обвиняя артиста в изнасиловании. Тогда потерпевшая сообщила, что Депардье домогался ее, когда она пришла к нему домой для неформальной репетиции пьесы. Были проведены многочисленные проверки и допросы. Однако следователи не нашли оснований для предъявления обвинений популярному артисту, напоминает ТАСС. Расследование было прекращено.

Жерар Депардье с 2013 года является гражданином России, получив постоянную прописку в Саранске. Однако к 2018 году вновь вернулся во Францию.

Юрист 71-летнего Депардье комментировать новый виток истории пока отказался.