Суд продлил срок содержания под стражей супруге рэп-музыканта Энди Картрайта

Расчлененное тело артиста нашли накануне в Петербурге.

Марина Кохал останется под стражей еще на 72 часа. Женщину задержали накануне по подозрению в убийстве своего мужа Александра Юшко. Об этом сообщила пресс-служба судов Петербурга. О продлении срока задержания ходатайствовали адвокаты Кохал. Защита заявила о том, что ей необходимо собрать документы о личности обвиняемой. Следователь и прокурор не возражали. Следствие считает необходимым арест Кохал, так как преступление особо тяжкое. Возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Кроме того Кохал не имеет постоянной регистрации в Петербурге и может скрыться или оказать давление на свидетелей, хотя, кто они, следствие пока не определило. Вину Кохал не признала. Она рассказала, что ее муж умер, предположительно от передозировки наркотиков, а она якобы расчленила тело и искала способ его сокрыть, чтобы объявить безвестно пропавшим. Следствие в свою очередь полагает, что супруги поссорились, и Кохал убила Юшко. У рэпера остался ребенок — его отдали родственникам.

Следствие назначило экспертизу по делу. Первичную причина смерти рэпера пока не установили.