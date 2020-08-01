У иркутского координатора штаба Навального Сергея Беспалова прошел обыск по делу об избиении активистки НОД

c в youtube рассказал, что дело завели из-за инцидента, который произошел в апреле на площади у памятника Александру III. Дело против Беспалова возбудили по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.
2020-08-01T19:04:35+03:00
2020-08-01T19:04:34+03:00
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19:04, 01 августа 2020
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