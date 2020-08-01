Вице-спикер опроверг информацию о конфликте внутри фракции ЛДПР в Законодательной думе Хабаровского края

Вице-спикер Законодательной думы Хабаровского края и руководитель фракции ЛДПР Сергей Зюбр опроверг информацию о конфликте внутри фракции и желании нескольких парламентариев сместить с поста председателя думы Ирину Зикунову. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Это абсолютная неправда. Нет такой инициативы, как ее представляют. Три недели назад депутаты подготовили законопроект, позволяющий депутатам, работающим на постоянной основе, в упрощенном варианте сложить свой мандат. Могут быть разные ситуации – смерть, может быть, депутат уехал за границу жить. Чтобы была возможность его в ускоренном процессе лишить мандата. Никакого отношения это не имеет ни к председателю, ни к замам, ни к кому-то еще это стандартный рабочий процесс», — сказал он.

С.Зюбр подчеркнул, что у него нет конфликта с И.Зикуновой. «Я Ирину Валериевну очень уважаю, она большой профессионал в своем деле. Она представляет Законодательную думу Хабаровского края очень хорошо, очень компетентно. Мы ее поддерживаем», — отметил он.

С.Зюбр добавил, что депутат Петр Емельянов принял решение покинуть партию, но это единичный случай. Однако при этом фракция ЛДПР в краевой думе остается «сплоченной командой».