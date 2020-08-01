Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию «Формулы-1» Гран-при Великобритании

Заезды проходят на трассе «Сильверстоун». Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» показал 14-й результат. Но стартовать в гонке в воскресение он будет с 19-го места из-за штрафа в виде пяти позиций, полученного после замены коробки передач.