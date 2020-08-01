У 33 членов команды норвежского круизного лайнера «Руал Амундсен» выявлено заражение коронавирусом

Как говорится в заявлении компании-оператора судна, у 120 человек результаты анализов отрицательные. Пятеро — должны будут сдать анализы повторно. Судно прибыло с архипелага Свальбард в порт Тромсе. Ни у кого из 180 пассажиров коронавирус не обнаружено.Тем не менее, около 60 человек помещены на карантин.