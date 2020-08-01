В Шереметьево топливозаправщик при маневрировании на стоянке по касательной столкнулся с фюзеляжем Airbus A321

В Шереметьево топливозаправщик при маневрировании на стоянке по касательной столкнулся с фюзеляжем самолета Airbus A321.

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская сказала, что в аэропорту работают следователи. Сейчас самолет, который должен был лететь в Сочи, отстранен от полетов. По данным источника ТАСС в экстренных службах, пострадал работник аэропорта, ему оказана медицинская помощь. На борту самолета пассажиров не было.