Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

В этом заверил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Ранее министр рассказал, что массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать в октябре с медработников , и учителей. Вакцина разработана центром им. Гамалеи.
2020-08-01T18:32:41+03:00
2020-08-01T18:32:41+03:00
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18:32, 01 августа 2020
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