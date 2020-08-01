Глава фракции ЛДПР в думе Хабаровского края заявил, что кричалки «Путина в отставку» на акциях «дестабилизируют край»

Руководитель фракции ЛДПР в Законодательной думе Хабаровского края Сергей Зюбр заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что кричалки на акциях в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала «дестабилизируют и разрушают край».

«Некоторые люди кричат определенные дестабилизирующие кричалки, может быть, где-то заряженные. Заряженным человек может быть, если, например, он не владеет информацией, его накручивают, что все плохо, что нужно выходить и высказывать, выкрикивать такие кричалки. По факту мне кажется, что это неправильно. Не надо дестабилизировать Хабаровский край. Его надо развивать, а не разрушать, а эти кричалки приводят только к разрушению», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» об отношении к протестующим, которые кричат лозунг «Путина в отставку».

С.Зюбр подчеркнул, что выступает против революционных настроений.