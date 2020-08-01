В нескольких белорусских городах тысячи человек пришли на митинги в поддержку Тихановской

В нескольких белорусских городах тысячи человек пришли на митинги в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской. Она считается основным оппонентом действующего лидера Александра Лукашенко.

У Тихановской на сегодня запланированы митинги сразу в трех городах. Самый крупный из них прошел в Гродно. По разным оценкам, на него пришли от 7 до 15 тысяч человек. Другие митинги проходят в Волковыске и Слониме. Тихановская, которая выдвинулась кандидатом вместо своего мужа, не допущенного к выборам и арестованного блогера Сергея Тихановского, призывала преодолевать страх и думать о будущем страны.

Выступала она вместе с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало – это представительницы других не допущенных кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Их штабы специально объединились, чтобы противостоять Лукашенко на намеченных уже через неделю выборах. О необходимости смены нынешнего президента, который занимает свой пост уже 26 лет, говорили и участники митинга.

Сама Тихановская ранее уверяла, что не желает оставаться у власти и в случае своей победы намерена объявить новые честные, по ее словам, выборы и освободить всех политзаключенных.

В середине этой недели Тихановская провела оппозиционный митинг в Минске, на котором, по разным оценкам, присутствовали от 20 до 65 тысяч человек.