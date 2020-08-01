Россия с 11 августа может возобновить авиасоообщение сразу со всеми странами

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в авиаотрасли. В Росавиации РИА Новости отказались комментировать эту информацию. С сегодняшнего дня Россия официально открыла авиасообщение с тремя странами — Танзанией, Великобританией и Турцией.

С 15 августа возобновляются авиасообщение со Швейцарией. Рейсы в Женеву из Москвы и обратно будут производиться раз в неделю.

Абхазия открыла границу с Россией. В социальных сетях стали появляться видеоролики, на которых автомобилисты рассказывают, что еще ночью встали в очередь на прохождение границы с Абхазией.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что утром сегодняшнего дня Россия откроет свои границы, однако со стороны самопровозглашенной Республики ответ поступил только сегодня во второй половине дня.

Как рассказали на сочинской таможне, в Абхазию въехало уже более 300 автомобилей, почти все они с российскими номерами. В нашу же сторону границу пересекли пока около 50 машин. Отмечается, что поток туристов все время увеличивается.

Границы были закрыты в конце марта на фоне пандемии. Однако в самопровозглашенной Абхазии ежесуточный прирост зараженных остается на сравнительно высоком уровне. Так, только за последние сутки там зарегистрировано чуть более 80 новых носителей вируса.

Ранее сообщалось, что Абхазия будет принимать российских туристов только при наличии у них справки на отсутствие коронавируса, однако сейчас принято обоюдное решение о том, что делать тест не придется.